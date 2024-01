Qingdao Hanhe Cable Aktie: Was noch aussteht!

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Qingdao Hanhe Cable liegt bei einem Wert von 15, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Elektrische Ausrüstung" (KGV von 0) als durchschnittlich angesehen werden kann. Somit erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung aufgrund fundamentaler Kriterien.

Die technische Analyse zeigt, dass die Qingdao Hanhe Cable-Aktie aufgrund des Relative Strength-Index (RSI) von 5,26 als überverkauft gilt. Dies wird als "Gut" eingestuft. Wenn der RSI auf 25 Tage ausgedehnt wird, ergibt sich ein Wert von 37, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt wird die RSI-Einstufung als "Gut" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität zur Qingdao Hanhe Cable-Aktie eine erhöhte Aktivität aufweist. Daher erhält sie in diesem Bereich eine "Gut"-Einschätzung. Die Rate der Stimmungsänderung ist ebenfalls positiv, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Die technische Analyse des Aktienkurses zeigt, dass der aktuelle Kurs der Qingdao Hanhe Cable bei 4,06 CNH liegt und somit eine +3,05 Prozentige Entfernung vom GD200 (3,94 CNH) aufweist, was als "Neutral"-Signal betrachtet wird. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 3,87 CNH, was zu einem "Neutral"-Signal führt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Qingdao Hanhe Cable-Aktie aufgrund verschiedener Analysen insgesamt als "Neutral" bewertet wird.