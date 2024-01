Qingdao Hanhe Cable Aktie: Kursausbruch – aber in welche Richtung?

Die technische Analyse der Qingdao Hanhe Cable-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 3,94 CNH lag, während der letzte Schlusskurs bei 4 CNH lag, was einer Abweichung von +1,52 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (3,9 CNH) weist mit einem letzten Schlusskurs von 4 CNH eine Abweichung von +2,56 Prozent auf, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Qingdao Hanhe Cable diskutiert, und daher erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung auf dieser Basis.

Bei der Beurteilung weicher Faktoren wie der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz erhält Qingdao Hanhe Cable eine "Neutral"-Einstufung, da die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen aufweisen.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie momentan überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Auf 25-Tage-Basis wird die Aktie jedoch als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt wird die Qingdao Hanhe Cable-Aktie basierend auf der technischen Analyse, dem Anleger-Sentiment und dem RSI mit einer überwiegend "Neutral"-Bewertung eingestuft.