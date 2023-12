Qingdao Haier Aktie: Das wird nichts mehr!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Faktor bei der Bewertung von Aktien. In den sozialen Medien wurde die Aktie von Haier Smart Home kürzlich intensiv diskutiert, wobei überwiegend negative Meinungen geäußert wurden. In den vergangenen Tagen war das Interesse an positiven und negativen Themen rund um Haier Smart Home jedoch gering. Dies führt zu einer insgesamt negativen Bewertung des Anleger-Sentiments.

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses zeigt, dass die Haier Smart Home derzeit unterdurchschnittlich abschneidet. Sowohl der GD200 (23,08 CNH) als auch der GD50 (22,04 CNH) deuten auf eine negative Entwicklung hin, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Im Vergleich zur "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche verzeichnete die Haier Smart Home in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -16,22 Prozent. Auch im Vergleich zum "Zyklischen Konsumgüter"-Sektor lag die Aktie mit einer Unterperformance von 23,56 Prozent deutlich unter dem Durchschnittswert. Dies führt zu einer negativen Bewertung im Branchenvergleich.

Bei der längerfristigen Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung. Dies führt zu einer neutralen Einschätzung bezüglich des Sentiments und Buzz rund um die Aktie von Haier Smart Home.