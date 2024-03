Qingdao Haier Aktie: Wohin geht die Reise?

Die Stimmung unter den Anlegern für Haier Smart Home ist laut Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt sehr negativ. In den letzten beiden Wochen standen jedoch überwiegend positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer neutralen Einschätzung des Titels führt. Die Analyse zeigt, dass es 2 negative und 2 positive Signale gab, was zu einer neutralen Empfehlung führt.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar beeinflussen. Die Diskussionsintensität und die Häufigkeit der Stimmungsänderung in den sozialen Medien führen zu neuen Einschätzungen für Aktien. Bei Haier Smart Home wurde eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine negative Entwicklung, was insgesamt zu einem schlechten langfristigen Stimmungsbild führt.

In Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs wird Haier Smart Home derzeit als neutral eingestuft, da der Kurs der Aktie über dem GD200 von 22,87 CNH liegt. Auch der GD50 von 23,16 CNH ergibt eine Abweichung von +1,73 Prozent, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Haier Smart Home-Aktie in den letzten 7 Tagen überkauft ist, was zu einer schlechten Bewertung führt. Im Gegensatz dazu ist sie auf Basis der letzten 25 Handelstage weder überkauft noch überverkauft, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein schlechtes Rating für Haier Smart Home.