Qingdao Haier Aktie: So geht’s nicht weiter!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Haier Smart Home-Aktie hat in den letzten 7 Tagen einen Wert von 77 erreicht, was auf eine Überkauftheit hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 68,71, was als neutral eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Rating für Haier Smart Home auf Basis des RSI.

In Bezug auf Sentiment und Buzz im Internet wurde eine starke Aktivität in den Diskussionen über die Aktie gemessen, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch kaum Veränderungen, was zu einem insgesamt positiven Stimmungsbild führt.

Im Branchenvergleich liegt die Rendite der Haier Smart Home-Aktie mit -16,22 Prozent deutlich unter dem Durchschnitt der zyklischen Konsumgüter-Branche, was zu einer "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt. Auch im Vergleich zur durchschnittlichen Rendite der Haushalts-Gebrauchsgüter-Branche von 6,34 Prozent liegt die Aktie mit einer Rendite von 22,55 Prozent deutlich darunter.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend negativ, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen ergab 4 "Schlecht"-Signale, die die negative Anleger-Stimmung bestätigen.

Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung eine "Schlecht"-Einstufung für die Haier Smart Home-Aktie.