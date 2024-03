Qingdao Gon Aktie: Das sieht interessant aus!

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie der Qingdao Gon als Neutral-Titel einzustufen. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Qingdao Gon-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 34,23, was eine "Neutral"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 45,52, der für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Mit einer Dividende von 1,28 % liegt Qingdao Gon im Vergleich zum Branchendurchschnitt Chemikalien (2 %) bezüglich der Ausschüttung nur leicht niedriger, da die Differenz 0,72 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Neutral" ableiten.

In der technischen Analyse ergibt sich ein Durchschnitt von 21,66 CNH für den Schlusskurs der Qingdao Gon-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 20,31 CNH (-6,23 Prozent Unterschied), was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Dieser beträgt aktuell 19,57 CNH, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (+3,78 Prozent). Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf kurzfristigerer Analysebasis. Insgesamt erhält Qingdao Gon für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.

Mit einem aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 10,61 liegt Qingdao Gon auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt. Die Branche "Chemikalien" weist einen Wert von 0 auf. Die Aktie ist damit aus fundamentaler Sicht weder unterbewertet noch überbewertet und erhält eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Basis.