Qingdao Gon Aktie: Das ist der nächste Hammer!

Der Aktienkurs von Qingdao Gon hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -20,72 Prozent erzielt, was 13,69 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Materialien" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Chemikalien" beträgt -7,03 Prozent, und Qingdao Gon liegt aktuell 13,69 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Qingdao Gon derzeit bei 23,37 CNH, was der Aktie die Einstufung "Neutral" einbringt. Der Aktienkurs selbst ging mit 22,35 CNH aus dem Handel und hat damit einen Abstand von -4,36 Prozent aufgebaut. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) derzeit ein Niveau von 21 CNH angenommen, was für die Qingdao Gon-Aktie einer aktuellen Differenz von +6,43 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal darstellt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Gut".

Das Sentiment und der Buzz um die Qingdao Gon-Aktie weisen auf eine erhöhte Diskussionsintensität hin, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt ebenfalls eine positive Veränderung, die ebenfalls als "Gut"-Wert eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich damit für Qingdao Gon in diesem Punkt die Einstufung "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Qingdao Gon-Aktie beträgt aktuell 12, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überverkauft ist, und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt hingegen weder überkaufte noch -verkaufte Signale, weshalb das Wertpapier mit "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs der Qingdao Gon-Aktie somit ein "Gut"-Rating.