Qingdao Gon Aktie: Das gibt’s ja gar nicht!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Qingdao Gon beträgt das aktuelle KGV 10, was im Vergleich zu vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Chemikalien" (mit einem durchschnittlichen KGV von 0) darauf hindeutet, dass Qingdao Gon aus fundamentalen Gesichtspunkten weder unterbewertet noch überbewertet ist. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen. Der RSI der Qingdao Gon liegt bei 38,46, was als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 58, was ebenfalls als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt. Daher erhält die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite der Qingdao Gon beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 1,18 Prozent, was 0,77 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (1,95 Prozent) liegt. Die Dividendenpolitik des Unternehmens wird daher ebenfalls als "Neutral" bewertet.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv eingestellt waren. Es gab sechs positive und fünf negative Tage, sowie drei Tage ohne eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch überwiegend negativ. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Qingdao Gon daher eine "Neutral"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Insgesamt wird die Aktie von Qingdao Gon in allen Kategorien mit "Neutral" bewertet.