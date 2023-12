Qingdao Gon Aktie: Wie reagieren Sie darauf?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Qingdao Gon beträgt 11, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt "Chemikalien" (KGV von 0) als durchschnittlich betrachtet wird. Somit wird die Aktie als weder unterbewertet noch überbewertet eingestuft.

In Bezug auf Dividendenrendite schüttet Qingdao Gon eine Rendite von 1,18 % aus, was etwas niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 1,92 %. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich ebenfalls eine neutrale Bewertung.

Die technische Analyse des Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie derzeit bei einem Wert von 50 als neutral eingestuft wird. Eine Ausweitung auf 25 Tage ergibt einen Wert von 61, was ebenfalls als neutral betrachtet wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz hat Qingdao Gon eine durchschnittliche Diskussionsintensität gezeigt und wird daher neutral eingestuft. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch positiv, was zu einer guten Bewertung in diesem Bereich führt.

Insgesamt wird Qingdao Gon in verschiedenen Aspekten als neutral bis gut bewertet.