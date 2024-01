Qingdao Gon Aktie: Was diese Entwicklungen verraten!

Qingdao Gon schüttet eine Dividendenrendite von 1,18 % aus, was 0,74 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt von 1,92 % ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral". Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 10,99, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Aufgrund dieser fundamentalen Kriterien erhält die Aktie ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.

In den sozialen Medien konnte eine positive Veränderung in der Stimmungslage beobachtet werden, weshalb das Sentiment der Aktie als "Gut" bewertet wird. Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat zugenommen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 23,22 CNH liegt, während der aktuelle Kurs 20,41 CNH beträgt. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht". Der Abstand zum GD50 der vergangenen 50 Tage beträgt -2,99 Prozent, wodurch die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Qingdao Gon daher eine Gesamtbewertung von "Neutral".