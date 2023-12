Qingdao Gon Aktie: Was bringt das neue Jahr?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI für Qingdao Gon beträgt 64,55, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, der für einen Zeitraum von 25 Tagen berechnet wird, beläuft sich auf 56,32, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Neutral" für die Aktie.

Im Branchenvergleich hat Qingdao Gon in den letzten 12 Monaten eine Performance von -26,8 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Chemikalien"-Branche im Durchschnitt um -8,17 Prozent gefallen, was zu einer Underperformance von -18,63 Prozent führt. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -8,17 Prozent hatte, liegt Qingdao Gon um 18,63 Prozent unter dem Durchschnitt. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Qingdao Gon liegt bei 11,17, was auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Basierend auf fundamentalen Kriterien erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

Neben harten Faktoren wie Bilanzdaten können auch weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger die Aktienkurse beeinflussen. Laut unserer Analysten waren die Kommentare zu Qingdao Gon auf sozialen Plattformen überwiegend positiv. Allerdings wurden in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen von den Nutzern aufgegriffen. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

