Jubelsturm bei Ryobi-Anlegern!

Die technische Analyse der Ryobi-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 2504,22 JPY liegt. Der letzte Schlusskurs von 2804 JPY weicht somit um +11,97 Prozent ab, was einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt dieser bei 2727,82 JPY, und der letzte Schlusskurs befindet sich nahe dem gleitenden Durchschnitt (+2,79 Prozent). Dies führt zu einer anderen Bewertung der Ryobi-Aktie, nämlich ein "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält die Ryobi-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Ryobi diskutiert, und das Stimmungsbarometer zeigte in die positive Richtung. Auch aktuell, in den vergangenen ein bis zwei Tagen, zeigen sich überwiegend positive Themen, wodurch die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält. Auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers bekommt Ryobi insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder drehen, und bei Ryobi wurde langfristig eine starke Aktivität in den Diskussionen gemessen. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte in diesem Zeitraum eine positive Entwicklung, wodurch sich insgesamt eine "Gut"-Bewertung ergibt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Ryobi liegt der RSI7 aktuell bei 32,05 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating für den 7-Tage-RSI hindeutet. Der 25-Tage-RSI von 44,19 zeigt ebenfalls, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Ryobi-Wertpapier somit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.