Qingdao Eastsoft Communication Aktie: Das war ja klar …

Das Unternehmen Qingdao Eastsoft Communication wird derzeit auf der Grundlage fundamentaler Kriterien als "Neutral" eingestuft. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 49,51, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Die Branche "Kommunikationsausrüstung" weist einen ähnlichen Wert auf. Somit ist die Aktie weder unterbewertet noch überbewertet.

Die Anlegerstimmung bezüglich Qingdao Eastsoft Communication ist neutral. In den sozialen Medien haben sich in den vergangenen Wochen sowohl negative als auch positive Meinungen zu der Aktie gehäuft. Die aktuelle Dividendenrendite beträgt 1 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert liegt. Infolgedessen wird die Dividendenpolitik des Unternehmens von Analysten als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 66, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis von 58,87 bestätigt diese "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung für Qingdao Eastsoft Communication basierend auf dem RSI.

In Zusammenfassung wird die Aktie von Qingdao Eastsoft Communication aufgrund fundamentaler Kriterien, Anlegerstimmung, Dividendenpolitik und RSI-Bewertung als "Neutral" angemessen bewertet.