Qingdao Eastsoft Communication Aktie: Das ist ein Hammer

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Qingdao Eastsoft Communication derzeit bei 15,93 CNH liegt, während der Aktienkurs selbst bei 14,15 CNH liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei -11,17 Prozent liegt, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Ebenso hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage einen Stand von 15,35 CNH, was einen Abstand von -7,82 Prozent zur Aktie bedeutet, und somit auch zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Schlecht" bewertet.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" hat die Aktie von Qingdao Eastsoft Communication im vergangenen Jahr eine Rendite von 23,91 Prozent erzielt, was 10,7 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Im Vergleich zur Branche "Kommunikationsausrüstung" liegt die jährliche Rendite der Aktie von Qingdao Eastsoft Communication sogar um 5,25 Prozent über dem Durchschnitt, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Was die Dividende betrifft, so liegt die Dividendenrendite der Aktie von Qingdao Eastsoft Communication bei 1 %, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 1,02 Prozent liegt. Daher wird die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Qingdao Eastsoft Communication in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Ebenso wurde keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien für das Unternehmen gemessen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.