Qingdao Eastsoft Communication Aktie: Risiko oder Gewinnchance?

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Qingdao Eastsoft Communication liegt bei 38, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 0 als neutral eingestuft wird. Aus fundamentaler Sicht ist die Aktie daher weder unterbewertet noch überbewertet.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. Positive Themen dominierten die Diskussionen in den letzten Tagen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung der Aktie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt für die Aktie bei 14,73 CNH liegt, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 12,54 CNH liegt. Dies führt zu einer negativen Bewertung. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt liegt hingegen bei 12,35 CNH, was zu einer neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividendenpolitik liegt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei 1, was eine neutrale Bewertung durch Analysten ergibt.