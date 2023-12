Qingdao Eastsoft Communication Aktie: Ist das wirklich alles?

Auf Basis des Relative Strength-Index wird die Aktie der Qingdao Eastsoft Communication als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die Qingdao Eastsoft Communication-Aktie beträgt 63,38, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Der RSI25-Wert liegt bei 55,42, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In den vergangenen 12 Monaten erzielte Qingdao Eastsoft Communication eine Performance von 13,47 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Kommunikationsausrüstung"-Branche im Durchschnitt um 17,35 Prozent, was eine Underperformance von -3,88 Prozent für Qingdao Eastsoft Communication bedeutet. Im "Informationstechnologie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 12,5 Prozent im letzten Jahr, wobei Qingdao Eastsoft Communication 0,97 Prozent darüber lag. Aufgrund dieser ähnlichen Rendite im Sektorvergleich und der Unterperformance im Branchenvergleich führt dies zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 53,06 liegt Qingdao Eastsoft Communication auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt (0 Prozent). Die Branche "Kommunikationsausrüstung" weist einen Wert von 0 auf. Die Aktie erhält somit eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien, da sie weder unterbewertet noch überbewertet ist.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Qingdao Eastsoft Communication mit 15,04 CNH als -5,94 Prozent entfernt vom GD200 (15,99 CNH) bewertet, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Im Gegensatz dazu weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 15,44 CNH auf, was zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand -2,59 Prozent beträgt. Somit wird der Kurs der Qingdao Eastsoft Communication-Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.