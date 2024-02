Qingdao Eastsoft Communication Aktie: Bitte nicht vergessen!

Weitere Suchergebnisse zu "Schneider Electric":

Der Aktienkurs von Qingdao Eastsoft Communication ist im Vergleich zu anderen Unternehmen im Bereich Informationstechnologie im letzten Jahr um -5,59 Prozent gestiegen, was mehr als 9 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Kommunikationsausrüstungsbranche liegt die Rendite von Qingdao Eastsoft Communication in den letzten 12 Monaten mit 3,67 Prozent deutlich höher als der Durchschnitt von -9,25 Prozent. Aufgrund dieser positiven Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Beim Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt der Wert der Qingdao Eastsoft Communication-Aktie bei 52, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 63,94, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie also ein "Neutral"-Rating basierend auf der Analyse der RSIs.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Qingdao Eastsoft Communication beträgt aktuell 42. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Kommunikationsausrüstungsbranche ist die Aktie weder unter- noch überbewertet und erhält daher eine "Neutral"-Einschätzung in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs von 11,61 CNH als "Schlecht"-Signal bewertet, da er sich um -23,82 Prozent vom GD200 entfernt. Auch der GD50 zeigt mit einem Kurs von 13,79 CNH ein "Schlecht"-Signal an, da der Abstand -15,81 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der Qingdao Eastsoft Communication-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.