Qingdao Eastsoft Communication Aktie: Anleger dürfen gespannt sein!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Bei Qingdao Eastsoft Communication beträgt das aktuelle KGV 49, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Kommunikationsausrüstung" im Durchschnitt ein KGV von 0 haben. Somit ist Qingdao Eastsoft Communication aus fundamentaler Sicht weder unterbewertet noch überbewertet und erhält eine "Neutral"-Einschätzung.

Im Vergleich zur Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt Qingdao Eastsoft Communication mit einer Rendite von 23,91 Prozent mehr als 9 Prozent über dem Durchschnitt. Die "Kommunikationsausrüstung"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite von 20,2 Prozent. Auch hier liegt Qingdao Eastsoft Communication mit 3,72 Prozent deutlich darüber und erhält daher ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Qingdao Eastsoft Communication liegt der RSI7 aktuell bei 48,09 Punkten und der RSI25 bei 52,08 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Qingdao Eastsoft Communication nur leicht niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Mit diesen Bewertungen erhält die Aktie von Qingdao Eastsoft Communication insgesamt ein "Neutral"-Rating in verschiedenen Kategorien.