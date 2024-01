Qingdao East Steel Tower Stock Aktie: Der ganz große Wurf!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Qingdao East Steel Tower-Aktie liegt bei 6,45, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet. Dies führt zu einer Bewertung als "Gut". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 43, was als Indikator für eine neutrale Situation gilt und daher ebenfalls als "Gut" eingestuft wird.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Qingdao East Steel Tower-Aktie verläuft derzeit bei 7,49 CNH, wodurch die Aktie als "Neutral" eingestuft wird, da der Aktienkurs selbst bei 7,25 CNH aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -3,2 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) ein Niveau von 7,01 CNH angenommen, was einer Differenz von +3,42 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal darstellt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Neutral".

Die Dividendenrendite beträgt 5,73 Prozent, was 3,79 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Qingdao East Steel Tower-Aktie eine Bewertung von "Gut". Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Bezug zum aktuellen Aktienkurs.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Qingdao East Steel Tower. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Qingdao East Steel Tower wurde deutlich mehr diskutiert als normal, außerdem ist eine steigende Aufmerksamkeit zu verzeichnen, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie dadurch ein "Gut"-Rating.