Qingdao East Steel Tower Stock Aktie: Ist das eine Gewinn-Chance?

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Materialien-Sektor hat die Qingdao East Steel Tower-Aktie eine Rendite von -12,47 Prozent erzielt, was mehr als 5 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Metalle und Bergbau-Branche verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine durchschnittliche Rendite von -7,42 Prozent, wobei die Aktie von Qingdao East Steel Tower um 5,05 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 7,43 CNH für die Qingdao East Steel Tower-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 7,31 CNH, was einem Unterschied von -1,62 Prozent entspricht und daher zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 7,05 CNH liegt mit dem letzten Schlusskurs nahe beieinander (+3,69 Prozent), was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher in Bezug auf die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividende weist die Qingdao East Steel Tower-Aktie derzeit eine Dividendenrendite von 5,61 % auf, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 1,91 % in der Metalle und Bergbau-Branche. Dies führt zu einer "Gut"-Einstufung in Bezug auf die ausgeschüttete Dividende, aufgrund einer Differenz von lediglich 3,69 Prozentpunkten.

Fundamental betrachtet liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Qingdao East Steel Tower-Aktie mit einem Wert von 14,69 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 0 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Metalle und Bergbau" von 0. Auf Basis fundamentaler Kriterien erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.