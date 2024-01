Qingdao East Steel Tower Stock Aktie: Da kann man verrückt werden!

Der Aktienkurs von Qingdao East Steel Tower Stock hat im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" eine Rendite von -9,12 Prozent erzielt, was mehr als 2 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Metalle und Bergbau" verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine durchschnittliche Rendite von -6,63 Prozent, wobei Qingdao East Steel Tower Stock hier mit 2,49 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Qingdao East Steel Tower Stock mit einem Wert von 14,37 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 0 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Metalle und Bergbau" von 0. Aufgrund dieser Daten erhält die Aktie auf fundamentaler Basis ein "Neutral"-Rating.

Hinsichtlich der Dividendenpolitik schüttet Qingdao East Steel Tower Stock derzeit höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Metalle und Bergbau, mit einem Unterschied von 3,8 Prozentpunkten (5,73 % gegenüber 1,93 %). Aufgrund dieser Differenz wird die Dividendenpolitik der Aktie mit "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Qingdao East Steel Tower Stock-Aktie beträgt aktuell 15, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist, weshalb ein "Gut"-Rating vergeben wird. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergänzt die Analyse um eine längerfristigere Betrachtung und ist weniger volatil als der RSI7. Auf dieser Basis wird die Aktie weder als überkauft noch überverkauft eingestuft, sodass ein "Neutral"-Rating vergeben wird. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Gut"-Rating für die Qingdao East Steel Tower Stock-Aktie.