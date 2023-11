Qingdao Copton Aktie: Das sollten Sie jedem weiter erzählen …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Instrument der technischen Analyse, das die Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Der RSI-Wert der Qingdao Copton liegt derzeit bei 50,82, was auf ein neutrales Signal hindeutet. Auch bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) wird die Aktie mit einem Wert von 39 als neutral eingestuft. Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Einstufung für die RSI.

Im Branchenvergleich mit anderen Aktien aus dem Sektor "Materialien" überzeugt die Qingdao Copton mit einer Rendite von 20,16 Prozent in den letzten 12 Monaten, was mehr als 26 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Chemikalien"-Branche, die eine Rendite von -5,57 Prozent verzeichnet, liegt die Entwicklung der Qingdao Copton mit 25,73 Prozent deutlich darüber. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating für die Aktie in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass die Qingdao Copton-Aktie sowohl auf der Basis des 50- als auch des 200-Tage-Durchschnitts eine neutrale Bewertung erhält. Sowohl der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (9,49 CNH) als auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt (9,5 CNH) liegen nahe dem letzten Schlusskurs der Aktie.

In Bezug auf die Anlegerstimmung zeigt die Diskussion in den sozialen Medien, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Qingdao Copton eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält die Qingdao Copton daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass die Qingdao Copton in verschiedenen Bereichen neutral bewertet wird, sowohl aus technischer als auch aus Anlegerperspektive.