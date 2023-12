Qingdao Copton Aktie: Wird es jetzt nochmal richtig spannend?

In den sozialen Netzwerken war die Stimmung unter den Anlegern in den vergangenen Tagen größtenteils positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte an sieben Tagen grün an, was auf positive Diskussionen hinweist. Negative Diskussionen konnten hingegen nicht verzeichnet werden. An einem Tag waren die Anleger neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Qingdao Copton gesprochen. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut" und stellt fest, dass das Anleger-Sentiment insgesamt als "Gut" einzuschätzen ist.

In technischer Hinsicht liegt der Kurs der Qingdao Copton derzeit mit 9,68 CNH um +1,15 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie ebenfalls als "Neutral" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei +2 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie also für die beiden Zeiträume charttechnisch als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength-Index betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitverlauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Der RSI-Wert der Qingdao Copton liegt derzeit bei 58,62, was weder überkauft noch -verkauft bedeutet. Daher wird für dieses Signal die Einstufung "Neutral" vergeben. Bei Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 50, was darauf hindeutet, dass der Titel als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt wird die Einstufung für den RSI als "Neutral" resuliert.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt die Rendite der Qingdao Copton mit 3,54 Prozent um mehr als 12 Prozent darüber. Die "Chemikalien"-Branche erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von -8,22 Prozent. Auch hier übertrifft die Qingdao Copton mit 11,76 Prozent diese Leistung deutlich. Diese sehr gute Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating der Aktie in dieser Kategorie.