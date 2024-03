Qingdao Copton Aktie: Eine Gewinnchance?

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Gesamtbewegungen bezieht. Die Skala reicht von 0 bis 100. Der RSI für die Qingdao Copton liegt bei 80,43, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 54, was auf eine neutrale Situation hinweist und daher als "Neutral" eingestuft wird.

In den Diskussionen auf sozialen Medien über Qingdao Copton häufen sich in den vergangenen Wochen die positiven Meinungen, während in den letzten Tagen überwiegend negative Themen angesprochen wurden. Unsere Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Neutral" ein.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie von Qingdao Copton wurden ebenfalls untersucht. Die Beitragsanzahl und Diskussionsintensität zeigen eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist auf eine negative Veränderung hin, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Zusammenfassend erhält die Aktie von Qingdao Copton bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Qingdao Copton-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 9,66 CNH. Der letzte Schlusskurs von 9,38 CNH weicht um -2,9 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (9,46 CNH) weist mit einem letzten Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-0,85 Prozent) auf ein "Neutral"-Rating hin. Insgesamt erhält die Qingdao Copton-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.