Qingdao Citymedia Aktie: So schlecht steht es um die Aktie!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" angesehen, zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI der Qingdao Citymedia liegt bei 84,66, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, liegt bei 53,86 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt wird die Aktie als "Schlecht" bewertet.

Bei der technischen Analyse basierend auf den letzten 200 Handelstagen beträgt der Durchschnitt des Schlusskurses der Qingdao Citymedia-Aktie 8,19 CNH. Der letzte Schlusskurs lag bei 7,55 CNH, was einem Unterschied von -7,81 Prozent entspricht und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt werden als "Schlecht" bewertet, da der letzte Schlusskurs bei beiden unter dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Die Einschätzung von Aktienkursen erfolgt nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung. Unsere Analysten haben die Kommentare und Befunde zu Qingdao Citymedia auf sozialen Plattformen überprüft und festgestellt, dass diese überwiegend positiv waren. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert, weshalb die Aktie in dieser Hinsicht als "Gut" eingestuft wird.

In den letzten Wochen war ein Anstieg positiver Kommentare über Qingdao Citymedia in den sozialen Medien zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer fiel ebenfalls positiv aus, was zu einer "Gut"-Bewertung durch die Redaktion führt. Die Aktie erhielt insgesamt ein "Gut"-Rating aufgrund der steigenden Aufmerksamkeit und positiven Diskussionen in den sozialen Medien.