Qingdao Citymedia Aktie: Die Bären zittern!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Qingdao Citymedia-Aktie zeigt, dass diese überverkauft ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Beim Vergleich des 7-Tage-RSI mit dem 25-Tage-RSI ergibt sich eine neutrale Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Qingdao Citymedia.

Die Stimmungslage in den sozialen Medien zeigt keine wesentlichen Veränderungen in den vergangenen vier Wochen, daher erhält die Aktie hierfür eine "Neutral"-Bewertung. Allerdings wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz registriert, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment war überwiegend positiv in den vergangenen Tagen, was zu einer "Gut"-Bewertung der Aktie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der letzte Schlusskurs der Aktie deutlich über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 und 50 Handelstage liegt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Qingdao Citymedia-Aktie sowohl aus technischer als auch aus sozialer Sicht eine positive Bewertung.