Qingdao Aktie: Was diese Entwicklungen verraten!

Die Stimmungslage im sozialen Netzwerk war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Die Anleger haben weder positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Qingdao diskutiert. Daher bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral". Insgesamt ergibt sich für das Anleger-Sentiment also eine neutrale Einschätzung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Qingdao-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 0,12 HKD lag, während der aktuelle Kurs bei 0,086 HKD liegt. Das ergibt eine Abweichung von -28,33 Prozent und somit eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, der aktuell bei 0,07 HKD liegt, ergibt sich eine Abweichung von +22,86 Prozent. Daraus resultiert eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Qingdao-Aktie mit einem Wert von 20 als überverkauft gilt, was eine "Gut"-Einstufung ergibt. Beim RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage betrachtet, ergibt sich hingegen ein Wert von 45. Dies deutet darauf hin, dass der Titel weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird, was eine "Neutral"-Einstufung ergibt. Insgesamt ergibt sich für den RSI also eine "Gut"-Einstufung.

Auch die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet. Dabei zeigte die Aktie eine durchschnittliche Aktivität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung. Daraus ergibt sich eine "Neutral"-Einstufung. Insgesamt wird Qingdao in diesem Punkt also ebenfalls als "Neutral" eingestuft.