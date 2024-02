Qingdao Aktie: Rally oder Absturz - das entscheidet sich nun!

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Es gab keine Diskussionen über positive oder negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Qingdao. Daher wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet, was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Ein wichtiger Indikator der technischen Analyse, der Relative Strength-Index (RSI), betrachtet die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum. Bei einem Wert zwischen 0 und 30 gilt die Aktie als „überverkauft“, zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Qingdao liegt bei 21,05, was zu einer Einstufung von "Gut" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 39,39, was zu einer neutralen Einschätzung auf diesem Niveau führt. Insgesamt ergibt sich also eine Gesamteinschätzung von "Gut".

Veränderungen in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien können wichtige Rückschlüsse auf das Bild einer Aktie geben. Bei Qingdao gab es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild, weshalb die Aktie mit "Neutral" bewertet wird. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigte weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen. Insgesamt erhält Qingdao daher ein "Neutral"-Rating auf dieser Stufe.

In der technischen Analyse ergibt sich auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ein eher negativer Trend für die Qingdao-Aktie. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,11 HKD, während der Kurs der Aktie (0,1 HKD) um -9,09 Prozent über diesem Trendsignal liegt, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 0,08 HKD, was einer Abweichung von +25 Prozent entspricht und die Aktie in diesem Zeitraum zu einem "Gut"-Wert macht. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamteinschätzung von "Neutral".