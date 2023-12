Qingdao Aktie: In Lauerstellung

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie der Qingdao neutral eingestuft werden kann. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der Wert für den RSI7 beträgt 34,29, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der Wert für den RSI25 bei 49,24 liegt, was eine entsprechende Einstufung für diesen Zeitraum bedingt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass die Qingdao derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,13 HKD, was bedeutet, dass der Kurs der Aktie (0,081 HKD) um -37,69 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 0,08 HKD zeigt eine Abweichung von +1,25 Prozent, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich hieraus das Rating "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie auch hier mit "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigt weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen. Insgesamt erhält Qingdao daher auch auf dieser Stufe ein "Neutral"-Rating.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Qingdao eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält Qingdao daher eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt wird Qingdao von der Redaktion für die Anlegerstimmung mit einem "Neutral"-Rating versehen.