Qingdao Aktie: Kann es das wirklich schon gewesen sein?

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Qingdao ist neutral, basierend auf Diskussionen in sozialen Medien und Foren in den letzten beiden Wochen. Weder positive noch negative Themen dominierten die Diskussionen in den letzten ein bis zwei Tagen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der Relative Strength Index (RSI) liegt bei 41,03, was ebenfalls auf eine neutrale Einschätzung hindeutet. Auch in Bezug auf Sentiment und Buzz gab es keine signifikanten Veränderungen, was zu einer weiteren neutralen Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Qingdao-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,13 HKD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,075 HKD liegt, was einem Unterschied von -42,31 Prozent entspricht. Dies führt zu einer schlechten Bewertung. Ähnlich verhält es sich bei der Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage, was ebenfalls zu einem schlechten Rating führt.

Insgesamt ergibt sich also eine neutral bis schlechte Bewertung für die Qingdao-Aktie basierend auf den verschiedenen Analysekriterien.