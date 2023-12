Qingdao Aktie: Alles nur Schall und Rauch?

Basierend auf dem Relative Strength Index ist die Aktie von Qingdao als Neutral-Titel einzustufen. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und bewertet sie auf einer Skala von 0 bis 100. Für die Qingdao-Aktie ergibt sich ein Wert von 46,51 für den RSI7, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, sowie ein Wert von 52,5 für den RSI25, der eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedingt. Insgesamt ergibt sich also ein "Neutral"-Ranking auf Basis des Relative Strength Index.

Ein weiterer weicher Faktor bei der Bewertung einer Aktie ist das Sentiment und der Buzz in der Online-Kommunikation. In den letzten Monaten hat die Aktie von Qingdao in Bezug auf die Diskussionsintensität, gemessen an der Häufigkeit der Wortbeiträge, eine durchschnittliche Aktivität gezeigt. Daher wird für diesen Faktor eine "Neutral"-Einschätzung abgegeben. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Bewertung für Qingdao.

In den letzten zwei Wochen wurde Qingdao von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend als neutral bewertet. Dies ergibt sich aus der Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert befasst haben. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung als "Neutral". Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt insgesamt also ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung.

In der technischen Analyse wird die Qingdao derzeit als "Schlecht" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs GD200 des Wertes liegt bei 0,13 HKD, während der Kurs der Aktie (0,07 HKD) um -46,15 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies entspricht der Einstufung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) liegt bei 0,08 HKD und weicht damit um -12,5 Prozent vom Aktienkurs ab. Auch dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht". Insgesamt ergibt sich also ein Rating von "Schlecht" für die Aktie von Qingdao.