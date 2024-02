Qingci Games -,00001 Aktie: Wieso ist diese Entwicklung SO wichtig?

Die Diskussionen rund um Qingci Games auf sozialen Medien haben eine neutrale Stimmung signalisiert. Laut unserer Redaktion gilt das Unternehmen als "Neutral" bewertet. Die Diskussionsintensität war mittel und die Rate der Stimmungsänderung blieb weitgehend unverändert, was zu einer "Neutral"-Einstufung führte. Der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7-Tage-Basis zeigt an, dass Qingci Games überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI auf 25-Tage-Basis hingegen wird als "Neutral" eingestuft. In der technischen Analyse ergibt sich ein gemischtes Bild: Der 200-Tages-Durchschnitt deutet auf eine "Schlecht"-Bewertung hin, während der 50-Tage-Durchschnitt eine "Gut"-Bewertung ergibt. Insgesamt wird Qingci Games mit einem "Neutral"-Rating versehen.

