Qingci Games -,00001 Aktie: Wieso ist diese Entwicklung SO wichtig?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, das verwendet wird, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei setzt der RSI Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachtet man den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Qingci Games, so zeigt sich, dass die Aktie momentan überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 12,12 Punkte, während der 25-Tage-RSI einen Wert von 20,11 aufweist. Somit erhält die Aktie für beide Zeiträume ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die technische Analyse ist zu beachten, dass der Kurs von Qingci Games mit 4,75 HKD derzeit +17,28 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen fällt die Einstufung "Schlecht" aus, da die Distanz zum GD200 sich auf -8,83 Prozent beläuft. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Neutral" bewertet.

Die Anleger-Stimmung bei Qingci Games in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien wird insgesamt als neutral eingestuft. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Was das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien betrifft, so war in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Qingci Games zu beobachten. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung sowohl in Bezug auf die Intensität der Diskussionen als auch auf die Häufigkeit der Beiträge.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Gesamtbewertung für die Aktie von Qingci Games.