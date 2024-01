Qingci Games -,00001 Aktie: Wer hätte das gedacht?

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Qingci Games war in den letzten Tagen neutral, wie aus der Diskussion in den sozialen Medien hervorgeht. Es gab weder deutlich positive noch negative Ausschläge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils neutral. Basierend auf unserer Stimmungsanalyse erhalten wir daher eine "Neutral"-Einschätzung für Qingci Games. Insgesamt bewerten wir die Anlegerstimmung als "Neutral".

Bei der technischen Analyse der Aktie von Qingci Games haben wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage betrachtet. Dieser beträgt derzeit 5,13 HKD, während der letzte Schlusskurs bei 4,35 HKD liegt, was einem Unterschied von -15,2 Prozent entspricht. Auf dieser Grundlage bewerten wir die Aktie daher als "Schlecht". Wenn wir jedoch den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachten, ergibt sich ein Wert von 3,98 HKD, was einem Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+9,3 Prozent) entspricht. In diesem Fall erhält die Qingci Games-Aktie eine Bewertung von "Gut". Insgesamt bewerten wir die Aktie auf Basis der einfachen Charttechnik als "Neutral".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Qingci Games liegt der RSI auf 7-Tage-Basis bei 50 Punkten, was auf eine neutrale Lage hinweist. Auch der 25-Tage-RSI zeigt keine überkauften oder überverkauften Signale (Wert: 37,99). Somit erhält die Aktie in diesem Bereich ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Diskussion über Qingci Games. Die Aktie wird daher insgesamt als "Neutral" bewertet.

Zusammenfassend erhält Qingci Games in allen Bereichen ein "Neutral"-Rating, basierend auf der Anlegerstimmung, der technischen Analyse und dem Sentiment in den sozialen Medien.