Qingci Games -,00001 Aktie: Was ist jetzt angebracht?

In den letzten Wochen konnte bei Qingci Games keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Weder eine Tendenz zu besonders positiven noch zu negativen Themen wurde in den sozialen Medien, die als Grundlage zur Auswertung dienen, registriert. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion, also die Veränderung der Anzahl der Beiträge, konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden. Auch dieses Kriterium wird daher mit "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält Qingci Games daher für diese Stufe ein "Neutral".

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt als Trendfolgeindikator betrachtet, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Betrachtet man den längerfristigen Durchschnitt der letzten 200 Handelstage, so beträgt dieser für die Qingci Games-Aktie aktuell 5,23 HKD. Der letzte Schlusskurs liegt mit 4,1 HKD deutlich darunter, was eine Abweichung von -21,61 Prozent im Vergleich bedeutet und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 4,06 HKD, was nahe am letzten Schlusskurs von 4,1 HKD liegt. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Zusammenfassend wird Qingci Games auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Auch die Stimmung der Anleger spielt eine Rolle bei der Einschätzung von Aktienkursen. Die Analyse sozialer Plattformen ergab, dass die Kommentare und Befunde zu Qingci Games neutral waren. In den vergangenen Tagen wurden vor allem neutrale Themen rund um die Aktie aufgegriffen, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

Ein weiteres Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index (RSI), bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen aufeinander. Der RSI der Qingci Games führt bei einem Niveau von 16,22 zur Einstufung als "Gut". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 38,81 ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Gut".