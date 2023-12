Qingci Games -,00001 Aktie: Dass es dann wirklich so schnell geht …

Der Relative Strength Index, auch bekannt als RSI, betrachtet die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen und setzt die Aufwärtsbewegungen ins Verhältnis zur Gesamtbewegung. Die Spanne reicht von 0 bis 100, wobei der RSI von Qingci Games bei 26,79 liegt, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25 erweitert den Berechnungszeitraum auf 25 Tage, wobei der RSI für Qingci Games bei 45 liegt, was als neutral betrachtet wird und ebenfalls mit "Gut" bewertet wird.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Qingci Games-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 5,25 HKD liegt. Der letzte Schlusskurs von 4,01 HKD weicht somit um -23,62 Prozent ab und erhält eine "Schlecht"-Bewertung. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt bei 4,11 HKD, und der letzte Schlusskurs liegt nahe dem gleitenden Durchschnitt (-2,43 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Qingci Games-Aktie für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien und die Diskussionen zeigen eine neutrale Einstellung gegenüber Qingci Games in den letzten Tagen. Es gab weder besonders positive noch negative Ausschläge. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls größtenteils neutral, weshalb die Redaktion eine "Neutral"-Einschätzung für die Anlegerstimmung vergibt.

Die Diskussionen im Internet können Stimmungen verstärken oder verändern. Für Qingci Games wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu dem Gesamtergebnis einer "Neutral"-Einschätzung für das langfristige Stimmungsbild führt.