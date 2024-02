Qinetiq Aktie: Das hat keiner kommen sehen und trotzdem freut sich jeder

Weitere Suchergebnisse zu "Qinetiq Group":

Die Dividendenrendite von Qinetiq beträgt derzeit 2,16 Prozent, was nur leicht über dem Durchschnitt von 2,11 Prozent liegt. Aufgrund dieses Verhältnisses erhält das Unternehmen eine neutrale Bewertung von unseren Analysten.

Das Anleger-Sentiment für Qinetiq ist insgesamt positiv, da in den sozialen Medien hauptsächlich positive Meinungen veröffentlicht wurden. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in letzter Zeit vor allem mit den positiven Themen rund um Qinetiq. Daher ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

Im Hinblick auf den Relative Strength Index (RSI) wird Qinetiq sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis als überverkauft eingestuft, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Aktienkurs-Performance hat Qinetiq in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +21,13 Prozent im Vergleich zur "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung"-Branche und von 20,27 Prozent im Vergleich zum "Industrie"-Sektor erzielt. Aufgrund dieser Überperformance erhält das Unternehmen auch in diesem Bereich eine "Gut"-Bewertung.