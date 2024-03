Qinetiq Aktie: Sowas erlebt man auch nur ein Mal …

Weitere Suchergebnisse zu "Qinetiq Group":

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf die Qinetiq-Aktie hat sich in den letzten Monaten verbessert, was zu einer positiven Bewertung führt. Auch die Diskussionsintensität über das Unternehmen hat zugenommen, was zeigt, dass die Aktie verstärkt Beachtung findet.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Qinetiq mit 2,16 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 4,3 Prozent in der Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsbranche. Daraus resultiert eine negative Einschätzung der Dividendenpolitik des Unternehmens.

Die fundamentale Analyse ergibt eine Unterbewertung der Qinetiq-Aktie im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche, was zu einer positiven Bewertung führt.

Die langfristige Einstufung durch Analysten ergibt insgesamt ein positives Bild, da die überwiegende Mehrheit der Einstufungen positiv ist. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 435 GBP, was eine erwartete Kursentwicklung von 21,1 Prozent bedeutet.

Insgesamt ergibt sich aus den verschiedenen Bewertungskriterien eine positive Gesamteinschätzung der Qinetiq-Aktie.