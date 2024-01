Qinetiq Aktie: Ist theoretisch jetzt alles möglich?

Weitere Suchergebnisse zu "Qinetiq Group":

Die Qinetiq-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen durchschnittlichen Schlusskurs von 335,58 GBP verzeichnet. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 315,4 GBP, was einem Unterschied von -6,01 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 317,89 GBP wird analysiert, und der letzte Schlusskurs liegt nahe diesem Durchschnitt (-0,78 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Qinetiq-Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung"-Branche hat die Qinetiq-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +15,6 Prozent erzielt. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor liegt die Performance mit 14,03 Prozent über dem Durchschnitt. Daher erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) der Qinetiq liegt bei 38,57, was als "Neutral" eingestuft wird. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, führt zu einer "Neutral"-Bewertung für diese Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wird Qinetiq eine mittlere Aktivität und eine kaum veränderte Stimmungsänderung zugeordnet, was zu einem insgesamt "Neutral" Stimmungsbild führt.