Qinetiq Aktie: Es hat sich angekündigt und jetzt …

Weitere Suchergebnisse zu "Qinetiq Group":

Der Aktienkurs von Qinetiq hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 22,51 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung"-Branche im Durchschnitt nur um 2,03 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Qinetiq im Branchenvergleich eine Outperformance von +20,48 Prozent aufweist. Im "Industrie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 3,91 Prozent, was zeigt, dass Qinetiq mit einer Überperformance von 18,6 Prozent auch in diesem Bereich gut abschneidet. Aufgrund dieser starken Performance erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Qinetiq-Aktie derzeit mit einem Wert von 54,72 als "Neutral" eingestuft wird. Auch auf Basis des RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage ausdehnt, ergibt sich ein Wert von 62, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Einstufung hindeutet. Insgesamt wird die Qinetiq-Aktie daher auf der Grundlage des RSI als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Qinetiq derzeit mit 2,16 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung"-Branche, der bei 4,27 Prozent liegt. Dies führt zu einer Differenz von -2,11 Prozent zur Qinetiq-Aktie und einer "Schlecht"-Einschätzung der Redaktion für die Dividendenpolitik des Unternehmens.

Die technische Analyse der Qinetiq-Aktie basierend auf den letzten 200 Handelstagen ergibt einen Durchschnitt von 335,44 GBP für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 358 GBP, was einem Unterschied von +6,73 Prozent entspricht und daher zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt beträgt aktuell 360,13 GBP, was bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis eine "Neutral"-Bewertung für die Qinetiq-Aktie ergibt. Insgesamt erhält Qinetiq daher für die einfache Charttechnik eine "Gut"-Bewertung.