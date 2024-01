Qinchuan Machine Tool, Tool Share Aktie: Was jetzt noch richtig spannend wird …

Die technische Analyse der Qinchuan Machine Tool & Tool Share zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 11,98 CNH liegt, während der tatsächliche Kurs bei 10,52 CNH liegt. Dies bedeutet eine Distanz zum GD200 von -12,19 Prozent, was als "Schlecht" bewertet wird. Im Vergleich dazu liegt der GD50 der letzten 50 Tage bei 10,97 CNH, was einen Abstand von -4,1 Prozent bedeutet und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Im Branchenvergleich erzielte die Qinchuan Machine Tool & Tool Share in den letzten 12 Monaten eine Performance von 14,1 Prozent, was eine Outperformance von +12,22 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Maschinen"-Branche und 12,45 Prozent im Vergleich zum "Industrie"-Sektor bedeutet. Dies führt zu einer Bewertung von "Gut" in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Anlegerstimmung zeigt die Diskussion in den sozialen Medien, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv eingestellt waren. Trotzdem gab es in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich negative Nachrichten über das Unternehmen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Qinchuan Machine Tool & Tool Share liegt bei 46,97, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 62 und wird ebenfalls als "Neutral" betrachtet. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".