Qinchuan Machine Tool, Tool Share Aktie: Kommen hier irgendwann auch wieder bessere Zeiten?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse eingesetzt, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Ein überkaufter Titel könnte kurzfristig Kursrücksetzer erfahren, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für Qinchuan Machine Tool & Tool Share wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 62,96 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI liegt bei 67,04 Punkten, was ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung für den RSI25 ergibt.

Im Vergleich zur "Maschinen"-Branche hat Qinchuan Machine Tool & Tool Share in den letzten 12 Monaten eine Performance von 14,1 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um 1,82 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +12,29 Prozent im Branchenvergleich. Im "Industrie"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei 1,58 Prozent, und Qinchuan Machine Tool & Tool Share übertraf diesen Wert um 12,53 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass Qinchuan Machine Tool & Tool Share derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes verläuft bei 11,98 CNH, während der Kurs der Aktie bei 10,29 CNH liegt, was einer Abweichung von -14,11 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage von 10,97 CNH zeigt eine Abweichung von -6,2 Prozent, wodurch die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet wird.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese 0,27 Prozent und liegt damit 1,21 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Aufgrund dessen erhält die Dividendenpolitik der Qinchuan Machine Tool & Tool Share-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

Die Analyse ergibt somit, dass Qinchuan Machine Tool & Tool Share hinsichtlich des RSI neutral ist und in Bezug auf den Aktienkurs eine gute Performance im Vergleich zu anderen Aktien der Branche aufweist. Allerdings ist die technische Analyse und die Dividendenpolitik weniger positiv zu bewerten.