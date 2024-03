Qinchuan Machine Tool, Tool Share Aktie: Ist es das gewesen?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Bei Qinchuan Machine Tool & Tool Share beträgt das aktuelle KGV 51. Im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Maschinenbranche, die im Durchschnitt ein KGV von 0 haben, ist Qinchuan Machine Tool & Tool Share aus fundamentaler Sicht weder über- noch unterbewertet. Die Redaktion schätzt die Aktie daher in dieser Kategorie als "Neutral" ein.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Qinchuan Machine Tool & Tool Share derzeit bei 11,52 CNH liegt, während der aktuelle Aktienkurs 9,98 CNH beträgt. Dies führt zu einer Distanz von -13,37 Prozent zum GD200 und einer Bewertung als "Schlecht". Im Gegensatz dazu steht der GD50, der in den letzten 50 Tagen bei 9 CNH lag und somit einen Abstand von +10,89 Prozent aufweist. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Neutral".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" konnte Qinchuan Machine Tool & Tool Share eine Rendite von -15,86 Prozent erzielen, was mehr als 3 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die "Maschinen"-Branche verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -20,27 Prozent, wobei Qinchuan Machine Tool & Tool Share mit 4,41 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser positiven Entwicklung erhält die Aktie ein Rating von "Gut" in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine mittlere Aktivität in den Diskussionen über Qinchuan Machine Tool & Tool Share festgestellt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt laut Messung kaum Veränderungen. Daher lautet das Gesamtergebnis für das langfristige Stimmungsbild "Neutral".