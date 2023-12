Qin Huang Dao Yao Hua Glass Aktie: Das ist erstaunlich

Die technische Analyse der Jiangsu Phoenix Property Investment-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 3,84 CNH liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 3,77 CNH weicht um -1,82 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (3,83 CNH) weist eine ähnliche Nähe zum letzten Schlusskurs auf (-1,57 Prozent Abweichung), weshalb die Aktie auch hier ein "Neutral"-Rating erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 93,94 Punkte, was darauf hinweist, dass die Jiangsu Phoenix Property Investment-Aktie momentan überkauft ist und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 51,47, was bedeutet, dass die Aktie weder über- noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird.

Das Anleger-Sentiment, das auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien basiert, zeigt, dass in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv über Jiangsu Phoenix Property Investment diskutiert wurde. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Eine Analyse der Stimmungslage und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien ergibt, dass es in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes gab. Die Aktie wird daher mit einem "Neutral" bewertet. Jedoch wurde in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe führt.