Qin Huang Dao Yao Hua Glass Aktie: Was wird das noch werden?

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Markteinschätzung einer Aktie. In den letzten Tagen war die Aktie von Jiangsu Phoenix Property Investment Gegenstand von Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden überwiegend positive Meinungen veröffentlicht, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, wird der Relative Strength Index (RSI) verwendet. Bei Jiangsu Phoenix Property Investment ergibt die Analyse des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage eine "Neutral"-Bewertung. Der RSI25, der auf einer 25-Tage-Basis beruht, weist ebenfalls auf eine "Neutral"-Einstufung hin.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ergibt ebenfalls ein "Neutral". Der Kurs der Aktie verläuft um +2,61 Prozent über dem GD200-Wert und um +1,29 Prozent über dem GD50-Wert. Insgesamt führt dies zu einer Bewertung als "Neutral".

Bei der Untersuchung des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien zeigt sich, dass es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Allerdings wurde eine Zunahme in der Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen registriert. Insgesamt wird Jiangsu Phoenix Property Investment auf dieser Ebene daher mit einer "Gut"-Bewertung versehen.