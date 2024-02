Qin Huang Dao Yao Hua Glass Aktie: Schlimme Zeiten!

Die technische Analyse der Jiangsu Phoenix Property Investment-Aktie zeigt, dass der Schlusskurs der letzten 200 Handelstage durchschnittlich bei 3,79 CNH lag. Am letzten Handelstag schloss die Aktie jedoch bei 3,01 CNH, was einer Abweichung von -20,58 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit einem Schlusskurs von 3,69 CNH unter dem gleitenden Durchschnitt (-18,43 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Jiangsu Phoenix Property Investment-Aktie somit eine negative Bewertung auf Basis der einfachen Charttechnik.

Die Stimmung der Anleger spiegelt sich auch in den sozialen Medien wider, wo überwiegend positive Kommentare zu beobachten sind. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen rund um die Jiangsu Phoenix Property Investment diskutiert. Aufgrund dieser positiven Stimmung erhält die Aktie die Einstufung "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Jiangsu Phoenix Property Investment-Aktie beträgt aktuell 58, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt mit einem Wert von 60,66 ein "Neutral"-Rating. Die Analyse der RSIs deutet somit ebenfalls auf eine neutrale Einschätzung hin.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden konnte. Das Kriterium wird daher mit "Neutral" bewertet. Hingegen wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zusammengefasst erhält die Jiangsu Phoenix Property Investment-Aktie für diese Stufe daher ein "Schlecht".