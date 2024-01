Qin Huang Dao Yao Hua Glass Aktie: Keine Angst!

Die Stimmung rund um die Aktienkurse von Jiangsu Phoenix Property Investment lässt sich nicht nur durch harte Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch durch weiche Faktoren wie die allgemeine Stimmung einschätzen. Die Analysten haben die Aktie auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare positiv war. Zudem haben die Nutzer in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um Jiangsu Phoenix Property Investment diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie das Rating "Gut" in Bezug auf die Stimmung.

Eine weitere Maßgabe zur Einschätzung der Stimmung rund um Aktien ist das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Internetnutzern. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein langfristiges Bild über die Stimmungslage. In diesem Fall wurde die Aktie von Jiangsu Phoenix Property Investment auf diese Faktoren hin untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte dabei eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild die Note "Neutral".

Für die Bewertung der Dynamik des Aktienkurses kann der Relative Strength-Index (RSI) herangezogen werden. Der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen ergibt für Jiangsu Phoenix Property Investment eine Ausprägung von 92,86, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 65,83, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtbild, das zu einem Rating "Schlecht" führt.

Auch die technische Analyse zeigt, dass die Aktie von Jiangsu Phoenix Property Investment hinsichtlich des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von -4,17 Prozent aufweist, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, ergibt sich ebenfalls eine Abweichung von -4,42 Prozent, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen somit auch in Bezug auf die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.