Qin Huang Dao Yao Hua Glass Aktie: Jubelschreie!

Die Jiangsu Phoenix Property Investment hat sich in den letzten Tagen positiv entwickelt. Mit einem Kurs von 4,07 CNH liegt sie 5,17 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50), was eine kurzfristige Einschätzung von "Gut" ergibt. Betrachtet man die vergangenen 200 Tage, so beläuft sich die Distanz zum GD200 auf +6,27 Prozent, was ebenfalls als "Gut" eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Jiangsu Phoenix Property Investment-Aktie liegt bei 33 für die letzten 7 Tage, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch auf 25-Tage-Basis liegt der RSI mit einem Wert von 46,67 im neutralen Bereich. Daher ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Rating für die Aktie.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien ist überwiegend positiv, was zu einer generellen Einschätzung von "Gut" führt. Die Diskussionen im Internet zeigen eine mittlere Aktivität und eine kaum veränderte Stimmung, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich also eine positive Einschätzung der Jiangsu Phoenix Property Investment aus charttechnischer Sicht und hinsichtlich der Anleger-Stimmung.