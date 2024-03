Qin Huang Dao Yao Hua Glass Aktie: Es hat sich bereits abgezeichnet …

In den letzten Wochen gab es keine klare Veränderung in der Kommunikation über Jiangsu Phoenix Property Investment in den sozialen Medien. Es gab keine Verschiebung zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Die Redaktion bewertet die Aktie daher als "Neutral". Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie kann anzeigen, ob das Unternehmen derzeit stark im Fokus der Anleger steht oder nicht. In Bezug auf Jiangsu Phoenix Property Investment wurde jedoch nur unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Neutral".

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien bezüglich Jiangsu Phoenix Property Investment ist insgesamt neutral. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen zeigt, dass in den letzten ein bis zwei Tagen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen. Daher wird der Titel insgesamt als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse ist der Kurs von Jiangsu Phoenix Property Investment mit 3,21 CNH derzeit um -3,6 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung als "Schlecht" bewertet, da die Distanz zum GD200 -13,71 Prozent beträgt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Jiangsu Phoenix Property Investment liegt derzeit bei 35 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der RSI25, der auf 25-Tage-Basis berechnet wird, liegt ebenfalls im neutralen Bereich (Wert: 34,51), wodurch die Aktie auch für den RSI25 eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt erhält Jiangsu Phoenix Property Investment eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.