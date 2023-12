Qin Huang Dao Yao Hua Glass Aktie: Bitte unbedingt beachten

Die technische Analyse der Jiangsu Phoenix Property Investment-Aktie zeigt, dass sie derzeit ein "Neutral"-Rating erhält. Der 200-Tages-Durchschnitt liegt bei 3,85 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 4,04 CNH liegt, was einer Abweichung von +4,94 Prozent entspricht. Auf der Basis des 50-Tage-Durchschnitts von 3,79 CNH erhält die Aktie jedoch eine "Gut"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs darüber liegt. Insgesamt wird Jiangsu Phoenix Property Investment auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Beim Relative Strength Index (RSI) erhält die Aktie ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Der 7-Tage-RSI liegt bei 43,9 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Der RSI25 zeigt ebenfalls einen neutralen Wert von 38,52, wodurch die Aktie auch auf dieser Basis mit "Neutral" bewertet wird.

In Bezug auf Sentiment und Buzz gibt es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über die Aktie in den sozialen Medien. Die Aktie wird daher auch in diesem Bereich mit "Neutral" bewertet, da weder übermäßig positive noch negative Diskussionen festgestellt wurden.

Das Anleger-Stimmungsbarometer zeigt, dass in den letzten zwei Wochen besonders positiv über die Aktie diskutiert wurde. In den vergangenen ein, zwei Tagen sind jedoch vor allem negative Themen im Fokus der Anleger. Daher erhält die Aktie heute insgesamt eine "Neutral"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Sentiments.

Insgesamt wird die Jiangsu Phoenix Property Investment-Aktie auf Basis der technischen Analyse, des RSI, des Sentiments und des Anleger-Stimmungsbarometers mit einem "Neutral"-Rating bewertet.